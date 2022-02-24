Российские войска развивают наступление с временно оккупированного Крыма на украинские города Мелитополь и Херсон. Украинские войска занимают оборонные позиции и будут сопротивляться.

Об этом заявил сегодня на брифинге советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

– Российские войска, по предварительным данным, в настоящее время перешли перешеек с Крымским полуостровом и развивают наступление, но медленно, по двум направлениям: первое – на Мелитополь, второе – на Херсон, — отметил Арестович.

Он уточнил, что войска РФ сейчас выстраиваются в походные колонны и готовятся к движению вперед.

– Там есть наши войска, они будут сопротивляться. Они занимают оборону. Там не будет легко, мы будем их останавливать… Это опасное направление, но Вооруженные силы Украины действуют, и там оказывается сопротивление, — подчеркнул Арестович.

Он уточнил, что в зоне ООС все атаки врага отражены, линия обороны не прорвана.

Что касается белорусского направления, то, по словам Арестовича, там появились отдельные передовые отряды в размере 2-3 танка, 2-3 БМП и до 50 вражеских военнослужащих.

– Они пробуют зайти на нашу территорию, встречают сопротивление и сразу уходят. То есть это выход-вход. Мы не можем сказать, что они продвигаются, но Вооруженные силы и другие военные формирования мониторят ситуацию. Там сейчас разворачивается рубеж обороны, и я думаю, что мы удержим, – заявил Арестович.

Он подчеркнул, что ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины, других силовых структуры не отступает, все держат оборону.

Ранее сегодня появилась информация, что с территории временно оккупированного Крыма зафиксировано движение российской военной техники.

Отмечалось, что в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей проходят атаки российских войск на пограничные подразделения, наряды и пункты пропуска. Враг применил артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.