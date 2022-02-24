Российские войска, которые в ночь на 24 февраля совершили нападение на Украину, взяли оперативную паузу для перегруппировки сил. В то же время продолжаются позиционные бои вблизи границы.

Об этом рассказал на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Сейчас противник взял своего рода оперативную паузу, перегруппировывается. Тем не менее, ожесточенные бои продолжаются на юге Украины. Под ударом находятся Геническ, Скадовск, Новая Каховка. Есть очень много фото- и видеофиксации разрушений, которые наносят вооруженные силы РФ уже даже гражданской инфраструктуре, — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что ожесточенные бои продолжаются на Донецком и Луганском направлениях. Михаил Подоляк отметил, что Вооруженные силы Украины оказывают активное сопротивление, и даже отбрасывают военные силы агрессора на “некоторое расстояние от рубежей”.

Подоляк проинформировал, что в южных и восточных регионах Украины российские войска, кроме военной инфраструктуры, наносят быстрые удары и по гражданским объектам. К примеру, в Угледаре под обстрел реактивными залповыми системами Град попала больница.

Кроме того, из Градов враг атакует микрорайоны Мариуполя.

– Есть также оперативные данные, что несколько ДРГ РФ хотели совершить террористический акт на Чернобыльской АЭС и спровоцировать мощную экологическую катастрофу… Понятно, что РФ не просто хочет свергнуть правительство или заменить его на марионеточных исполнителей. Она хочет вызвать максимальные разрушения в Украине, даже экологического характера, — добавил Подоляк.

Ситуация с инфраструктурой и обеспечением продуктами

По словам советника главы Офиса президента, Украина продолжает контролировать поставки продуктов питания, а также критическую инфраструктуру.

– Все это работает. Есть какие-то ситуативные перебои с сотовой связью в течение дня, мобильной связью, интернетом. Но все это под контролем, все быстро ремонтируется, – рассказал Подоляк.