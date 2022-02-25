Водоснабжение в Киеве осуществляется бесперебойно — Киевводоканал

В Киеве водоснабжение и водоотвод осуществляется бесперебойно, несмотря на введение военного положения на территории Украины.

– Киевводоканал как предприятие критической инфраструктуры продолжает свою работу. Наши специалисты, непосредственно задействованные в процессах водоснабжения и водоотвода, находятся на рабочих местах и ​​выполняют свои обязанности, чтобы обеспечивать городу бесперебойное водоснабжение и водоотвод, — сообщили в Киевводоканале.

Центры обслуживания потребителей не принимают клиентов лично. Но по любым вопросам вы можете обращаться к ним дистанционно, все контакты здесь.

В Киевводоканале призвали сохранять спокойствие и не доверять непроверенной информации. Вся актуальная информация о водоснабжении Киева будет освещаться на официальном сайте и на странице Facebook.

Напомним, что утром 24 февраля стало известно о начале вторжения войск России на территорию Украины.

В Украине введено военное положение. Верховный главнокомандующий ВСУ отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.