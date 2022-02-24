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Факты / Украина

Вообще без гражданских самолетов: воздушное пространство над Украиной и ее границей с Россией пустое

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
самолет

По данным веб-сайтов отслеживания полетов, интенсивное воздушное движение избегает региона, который охватывает Украину и ее границы с Россией.

Отмечается, что на снимках не видно ни одного воздушного судна над Украиной. Правда, сайт с открытым кодом не может отображать данные отслеживания с самолетов, работающих в этом районе, у которых намеренно выключена трансляция местонахождения.

Гражданские полеты над Украиной, а также югом Молдовы и частью России пока ограничены.

— Воздушное пространство Украины закрыто для полетов гражданской авиации после военного вторжения Российской Федерации, — написано в одном из сообщений пилотам.

Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза предупредило, что “наличие и возможное использование широкого спектра наземных и воздушных систем ведения войны представляет высокий риск для гражданских полетов, которые выполняются на всех высотах и уровнях полета”.

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Сообщается также о том, что существуют риски для полетов над зонами конфликта, о чем свидетельствует сбитый ракетой рейс 17 Malaysia Airlines в 2014 году над восточной Украиной, в результате чего погибли 298 человек. Расследование, проведенное под руководством Нидерландов, заявило, что ответственность за инцидент несет президент России Владимир Путин.  Путин это опроверг.

Источник: CNN

Фото: Pixabay

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