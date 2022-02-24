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Факты / Украина

Наносим урон врагу: министр обороны Резников обратился к украинцам

Наташа Тарчевська редактор ленты
олексій резніков

Информация о якобы желании части украинских политиков покинуть Украину на фоне российского вторжения является фейком. Официальный Киев поддерживает постоянную связь с ВСУ, международные переговоры продолжаются.

С таким обращением 24 февраля выступил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он подтвердил, что остается в Киеве: в то же время ему приходится менять местонахождение согласно протоколу безопасности.

– В Министерстве обороны и Генеральном штабе все на местах и ​​выполняют свои обязанности. Управление обороной полностью управляется и осуществляется по всем направлениям, где Россия атаковала нашу страну. Армия продолжает наносить врагу существенные потери, уничтожать технику и личный состав оккупантов. Мы обязательно победим! Слава Украине! – заявил Алексей Резников.

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Источник: Минобороны

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