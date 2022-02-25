Россияне обступили город Конотоп на Сумщине, а техника Российской Федерации идет на Киев.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

– На сегодняшний день в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка героически дважды отразила вражеское наступление. К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждают, — сказал он.

Он добавил, что техника врага из Сумы вышла в направлении Киева

— Очень много техники, прошедшей транзитом, направляется на западное направление. Обращаюсь ко всем, кто может бороться с оружием в руках, встретить врага на нашей родной земле, – сказал председатель Сумской ОГА.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил войну против Украины.

За считанные минуты после обращения Путина, стратегические объекты Украины получили ракетные удары со стороны ВС РФ.

Вечером того же дня президент Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию.

Вскоре после этого украинский президент обратился к народу, в котором рассказал об итогах первого дня войны Украины с Российской Федерацией.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.