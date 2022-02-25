Харьковский авиазавод оккупанты обстреляли кассетными бомбами — Венедиктова

Харьковский авиационный завод на улице Сумской, 134 российские оккупационные войска обстреляли кассетными ракетами, в частности, речь идет о взлетной полосе.
В результате обстрела ранены трое курсантов Национальной гвардии, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
По ее словам, прокуратура квалифицирует произошедшее и начинает следствие.
Венедиктова также обратилась к россиянам с просьбой не становиться военными преступниками:
– Россияне, я понимаю, что в эту минуту вас не пугают уголовные последствия от содеянного (позже испугаетесь), но людьми оставайтесь, и у вас же есть дети, дорогие люди, родственники. Не становитесь военными преступниками.
25 февраля из-за обстрелов российских войск были повреждены газовые трубы в Изюмском и Купянском районах Харьковской области. Без газоснабжения осталось более 7 тыс. семей.
Кроме того, снаряды попали в две многоэтажки в Харькове. В результате обстрела повреждена газовая труба, в квартирах выбиты окна.
Фото: Харківський авіазавод