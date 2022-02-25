Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Хотят окружить Киев: Блинкен рассказал о новых планах РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Ентоні Блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что все указывает на то, что Кремль собирается окружить Киев и готовит широкомасштабные нарушения прав человека в Украине.

– В течение нескольких месяцев Россия занималась притворной дипломатией, настаивая на том, что у нее нет намерений вторгнуться в Украину. Все это время Кремль готовил эту хладнокровную атаку, масштабов которой в Европе не видели со времен Второй мировой войны, – сообщил Энтони Блинкен на специальном заседании ОБСЕ.

Он подчеркнул, что действия России “оскорбляют демократию, права человека и человеческую порядочность”.

Сообщается, что все международное сообщество “теперь ясно видят полный отказ России от обязательств, взятых ею перед миром”.

– Мы этого никогда не забудем, – сказал Блинкен.

Он напомнил, что и Россия и Украина являются государствами-участниками ОБСЕ.

По данным ВСУ, за первые сутки войны с Россией украинские военные не дали врагу добиться своих захватнических планов.

Читайте
Война в Украине: что происходит сейчас (онлайн)

Источник: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка