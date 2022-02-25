Россию могут исключить из состава Совета Европы из-за вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, совместный комитет Совета Европы принял решение, которым рекомендует применить в отношении России процедуру, что приведет к ее исключению из этой международной организации.

– Совет Европы, гибкость которого в отношении России я знаю очень хорошо со времен работы там послом, сегодня принял революционное для себя решение: совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России процедуру, что ведет к исключению этого государства из СЕ, – подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что мир сейчас демонстрирует поддержку Украины. Так, если еще вчера своеобразная международная коалиция в защиту Украины насчитывала 58 государств и 6 международных организаций, то сегодня это уже 73 страны и 9 организаций.

Дмитрий Кулеба рассказал, что провел переговоры с министрами иностранных дел Индии, Японии, а также с главой Госдепартамента США.

Кроме того, сегодня состоится заседание Совета МИД Евросоюза, на котором будут утверждаться санкции.

– Оружие и санкции – это сейчас главное. И то, и другое будет. Новые санкции ЕС уже сегодня. Оружие на подходе. За SWIFT вгрызаемся зубами, – отметил Кулеба.

Министр также проинформировал, что атаки российских войск на детский сад и детский дом – это военные преступления. Агрессор нарушил Римский устав Международного уголовного суда. Поэтому МИД и Офис генпрокурора собирают материалы для суда в Гааге.

Как известно, Совет Европы – ведущая организация по защите прав человека на европейском континенте. В нее в настоящее время входят 47 стран-членов, 27 из которых являются членами Евросоюза. Среди членов организации есть и РФ.