Вооруженные формирования РФ не различают, в каких районах действуют.

Об этом в видеообращении 25 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– Второе утро масштабной войны. В четыре часа российские силы продолжили наносить ракетные удары по территории Украины. Они говорят, что гражданские объекты для них – якобы не мишень.

Но это очередная их ложь. На самом деле, они не различают, в каких районах действовать. Под военным ударом находятся военные и гражданские. Цель этой атаки – давление на граждан Украины, – подчеркнул глава государства.