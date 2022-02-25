Вооруженные формирования РФ не различают, в каких районах действуют.
Об этом в видеообращении 25 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
– Второе утро масштабной войны. В четыре часа российские силы продолжили наносить ракетные удары по территории Украины. Они говорят, что гражданские объекты для них – якобы не мишень.
Но это очередная их ложь. На самом деле, они не различают, в каких районах действовать. Под военным ударом находятся военные и гражданские. Цель этой атаки – давление на граждан Украины, – подчеркнул глава государства.
Президент Украины отмечает: украинские защитники не дали врагу реализовать оперативный замысел вторжения в первый день.
– Украинцы демонстрируют настоящий героизм. В большинстве направлений врага остановили. Поэтому атака России продолжается из расчета, что наши силы иссякнут. Но никто не уставший, – говорит Владимир Зеленский.
По его словам, силы противовоздушной обороны Украины защищают небо настолько, насколько это возможно.
– Авиация врага подло действует над жилыми кварталами, в том числе и столицы. Ужасные взрывы во утреннем небе над Киевом, бомбардировки, попадание в жилой дом, пожар – все это напоминает первое такое же нападение на нашу столицу, которое произошло в 1941 году, – констатировал глава государства.