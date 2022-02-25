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Факты / Украина

Цель атаки РФ – давление: видеообращение Владимира Зеленского

Татьяна Забожко редактор ленты
Цель атаки РФ – давление: видеообращение Владимира Зеленского

Вооруженные формирования РФ не различают, в каких районах действуют.

Об этом в видеообращении 25 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– Второе утро масштабной войны. В четыре часа российские силы продолжили наносить ракетные удары по территории Украины. Они говорят, что гражданские объекты для них – якобы не мишень.

Но это очередная их ложь. На самом деле, они не различают, в каких районах действовать. Под военным ударом находятся военные и гражданские. Цель этой атаки – давление на граждан Украины, – подчеркнул глава государства.

Президент Украины отмечает: украинские защитники не дали врагу реализовать оперативный замысел вторжения в первый день.

– Украинцы демонстрируют настоящий героизм. В большинстве направлений врага остановили. Поэтому атака России продолжается из расчета, что наши силы иссякнут. Но никто не уставший, – говорит Владимир Зеленский.

По его словам, силы противовоздушной обороны Украины защищают небо настолько, насколько это возможно.

– Авиация врага подло действует над жилыми кварталами, в том числе и столицы. Ужасные взрывы во утреннем небе над Киевом, бомбардировки, попадание в жилой дом, пожар – все это напоминает первое такое же нападение на нашу столицу, которое произошло в 1941 году, – констатировал глава государства.

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