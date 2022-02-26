Город Счастье уничтожен на 80% — глава Луганской ОГА

Город Счастье Луганской области уничтожен на 80%. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Утром некоторые жители смогли эвакуироваться собственным ходом. Школьные автобусы для эвакуации граждан российские наемники обстреляли из градов – пострадал водитель.

Также, по словам председателя ОГА, в пгт Новоайдар (районный центр) взорвано два моста — “новый” и “старый”.

В Старобельске в результате минометных обстрелов пострадали жилые дома и социальная инфраструктура.

Один человек погиб.

Захватчики провели обстрел Золотого и Новотошкивского, в Нижнем повреждены жилые дома.

– Два поезда с эвакуированными застряли в Попасной. В соседнем Камышевасе обстрелом разбило железнодорожный путь. Если ремонт пути затянется, людей разместят в бомбоубежище. Попасную сейчас обстреливают. Повреждено админздание и жилой дом, – отметил Гайдай.

Фото: Сергей Гайдай