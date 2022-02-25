Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Москва пытается свергнуть украинское правительство – Блинкен

Анастасия Гевко редактор ленты
Ентоні Блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он убежден, что Москва пытается свергнуть правительство Украины.

– Не нужны разведданные, чтобы сказать, что это именно то, чего хочет президент РФ Владимир Путин. Он ясно дал понять, что хотел бы воссоздать Советскую империю, за исключением того, что он хотел бы восстановить сферу влияния вокруг соседних стран, которые когда-то были частью советского блока, – пояснил Блинкен.

Он добавил, что НАТО будет стоять на пути достижения конечных целей Путина. 

– Теперь, что касается угрозы за пределами Украины. На его пути стоит что-то очень сильное. Это пятая статья НАТО: нападение на одного – нападение на всех, – сказал госсекретарь США.

Читайте
Война в Украине: что происходит сейчас (онлайн)

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка