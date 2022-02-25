Москва пытается свергнуть украинское правительство – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он убежден, что Москва пытается свергнуть правительство Украины.

– Не нужны разведданные, чтобы сказать, что это именно то, чего хочет президент РФ Владимир Путин. Он ясно дал понять, что хотел бы воссоздать Советскую империю, за исключением того, что он хотел бы восстановить сферу влияния вокруг соседних стран, которые когда-то были частью советского блока, – пояснил Блинкен.

Он добавил, что НАТО будет стоять на пути достижения конечных целей Путина.