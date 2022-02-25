25 февраля около 08.30 вблизи села Вознесенское Золотоношского района украинские военные сбили вражеский самолет.

Сейчас правоохранители и военнослужащие ищут пилота, который успел капитулировать во время падения.

Полиция области просит местных жителей обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами.

– Мужчина может находиться в пределах Золотоношского района и пытаться останавливать попутные транспортные средства для того, чтобы добраться до другого города, – отмечают правоохранители.

В случае наличия любой информации просят обращаться в полицию по номеру телефона 102.

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Фото: Воздушные силы ВСУ