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Факты / Украина

В Черкасской области сбили вражеский самолет. Ищут пилота

Татьяна Забожко редактор ленты
літаки РФ залетіли у зону бойових стрільб ЗСУ

25 февраля около 08.30 вблизи села Вознесенское Золотоношского района украинские военные сбили вражеский самолет.

Сейчас правоохранители и военнослужащие ищут пилота, который успел капитулировать во время падения.

Полиция области просит местных жителей обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами.

– Мужчина может находиться в пределах Золотоношского района и пытаться останавливать попутные транспортные средства для того, чтобы добраться до другого города, – отмечают правоохранители.

В случае наличия любой информации просят обращаться в полицию по номеру телефона 102.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Источник: Нацполиция

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