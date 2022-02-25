На фоне наступления российских войск в направлении Киева мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей города сделать запасы воды и еды.

Об этом он заявил на срочном брифинге.

– Хочу напомнить киевлянам: пожалуйста, сделайте запасы воды, еды и вещей первой необходимости. Подготовьте теплые вещи, пледы – для того, чтобы брать их на время пребывания в укрытии, — отметил Кличко.

Мэр столицы напомнил, что общественный транспорт и метро города работают. Однако при звучании сирен (сигнала Воздушная тревога) наземные станции метрополитена не будут работать. Речь идет о станциях: Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская и Лесная.

Это связано с тем, что наземные станции метро не безопасны для перевозки пассажиров и как укрытие. Укрываться в случае звучания тревожных сирен можно в подземных станциях метрополитена столицы.

– В случае воздушной тревоги и включения сирен подземные станции открыты для всех жителей в любое время суток, чтобы пересидеть угрозу, — отметил Кличко.

В связи с тем, что в столицу проникли диверсионные группы россиян, он призвал киевлян не покидать дома и укрытия, чтобы не подвергаться опасности. Особенно это касается жителей района Оболонь.

– Сегодня я призываю киевлян быть особенно бдительными: извещать о подозрительных предметах и метках, которые делают, закладывают диверсанты для корректировки огня противника, — добавил Кличко.

Виталий Кличко также объявил, что столица Украины вступила в фазу обороны на фоне наступления войск РФ. Он отметил, что в некоторых районах города раздаются выстрелы и взрывы, поскольку украинские военные уничтожают вражеские диверсионные группы.

А советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сегодня утром сообщил, что на фоне наступления войск РФ самая большая опасность сейчас развивается в Киевской области – с направления Дымер-Иванков.