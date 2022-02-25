На Луганщине, вблизи Старобельска, украинская артиллерия разбила колонну российской техники. Оккупанты понесли потери.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
— В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар, — говорится в сообщении.
Сообщается также, что оккупанты прорвались через украинскую границу и пытались зайти с тыла нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. Но в итоге враг понес потери и отступил.
На подходе к Чернигову украинские вооруженные силы удачно отбили прорыв российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.
По его словам, украинским военным удалось удержать оборону на черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову.