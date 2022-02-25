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Факты / Украина

Вблизи Старобельска: украинская артиллерия разнесла колонну российской техники

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
танк

На Луганщине, вблизи Старобельска, украинская артиллерия разбила колонну российской техники. Оккупанты понесли потери.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

— В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар, — говорится в сообщении.

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Сообщается также, что оккупанты прорвались через украинскую границу и пытались зайти с тыла нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. Но в итоге враг понес потери и отступил.

На подходе к Чернигову украинские вооруженные силы удачно отбили прорыв российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.

По его словам, украинским военным удалось удержать оборону на черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову.

Источник: Минобороны

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