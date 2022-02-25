Подоляк: Враги хотят зажать Киев и основные города востока и юга

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и премьер-министр Денис Шмигаль провели общий брифинг по поводу ситуации в стране.

По словам Подоляка, самая сложная ситуация сейчас на Харьковском направлении, Сумской области и на юге страны, где идут достаточно тяжелые бои между Вооруженными силами Украины и РФ.

– Если сопоставить военные потенциалы Украины и России, то мы держимся очень эффективно, – подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что у РФ есть две цели: уничтожить политическое руководство Украины и увеличить панические настроения, чтобы на этом фоне создать временную администрацию. Михаил Подоляк подчеркнул, что эти планы вряд ли будут реализованы.

– Наши враги хотят зажать Киев и основные города востока и юга страны. Мы чувствуем их планы. Мы точно все это понимаем…

Также он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский находится на Украине и работает круглосуточно.

Премьер-министр Денис Шмигаль призвал вступать в ряды ВСУ и территориальной обороны, помогать военным, волонтерам и медикам.

– Сегодня состоялось внеочередное заседание правительства Украины, на котором мы приняли ряд решений, необходимых для обеспечения армии, стабильной работы больниц, критической инфраструктуры страны в период военного положения.

Шмигаль озвучил решения Кабмина:

Государственная казначейская служба совместно с Минфином осуществит перераспределение средств, чтобы прежде всего финансировать усиление национальной безопасности и обороны, необходимые первоочередные действия в условиях военного положения и платежи.

Правительство решило осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций.

Утверждены дополнительные виды денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава.

Средства, которые украинцы получили за вакцинацию, можно перечислить украинской армии через благотворительную организацию Повернись живим или через специальный счет НБУ.

Порты переходят в усиленную оборону, Кабмин установил уровень охраны три в морских и речных портах, портовых средствах, судах, обладающих правом плавания под государственным флагом.

На период военного положения руководители зоны терробороны имеют право самостоятельно принимать решение, какая нужна гуманитарная помощь и сколько. Пограничники должны обеспечить безотлагательный пропуск такой помощи для госпиталей, больниц ВСУ и Сил территориальной обороны.

Вводится временная остановка экспорта препаратов крови.

Премьер-министр призвал Европу, США и весь цивилизованный мир сплотиться и остановить войну против Украины. В частности, ввести эмбарго на нефтепродукты из РФ, запретить въезд гражданам России в другие страны и отключить страну-агрессора от системы SWIFT.