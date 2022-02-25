Против граждан Украины началась фишинговая атака: на электронные адреса могут поступать письма с вредным содержанием.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

В ведомстве отметили, что не исключена подобная рассылка и в мессенджеры.

– Против украинцев началась фишинговая атака! На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного характера. Не исключена рассылка подобных сообщений в мессенджеры, — говорится в сообщении.

Вражеские силы хотят получить доступ к электронным устройствам украинцев, чтобы собрать большой массив информации.

Поэтому ни в коем случае не нужно открывать содержимое таких писем и сообщений!