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Факты / Украина

Против украинцев началась фишинговая атака: детали и что делать

Юлия Соколова редактор ленты
Против украинцев началась фишинговая атака: детали и что делать

Против граждан Украины началась фишинговая атака: на электронные адреса могут поступать письма с вредным содержанием.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

В ведомстве отметили, что не исключена подобная рассылка и в мессенджеры.

– Против украинцев началась фишинговая атака! На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного характера. Не исключена рассылка подобных сообщений в мессенджеры, — говорится в сообщении.

Вражеские силы хотят получить доступ к электронным устройствам украинцев, чтобы собрать большой массив информации.

Поэтому ни в коем случае не нужно открывать содержимое таких писем и сообщений!

Фото: Depositphotos

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