То, что россияне начинают стрелять по Украине крылатыми ракетами, реактивными системами залпового огня Ураган, несет угрозу не только гражданскому мирному населению, не только военнослужащим. Эти обстрелы представляют опасность для критически важных объектов инфраструктуры.

О этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

— Город Ахтырка, который, без преувеличения, можно назвать городом украинской славы, обстреливается Ураганами. Российские оккупанты стреляют по мирному населению. Пока количество жертв попадания снаряда в детский сад и укрытие уточняется, — сказал представитель МВД.

Но, по его словам, Ахтырка — это один из газовых центров Украины. Город, где находятся наши магистральные газопроводы, которые могут быть уничтожены.

Читайте На границе с Польшей выросло количество беженцев из Украины

Россияне постоянно говорят, что они не стреляют по гражданской инфраструктуре, отметил Денисенко. А между тем в Овручском районе ракета попала в элеватор. И на этот момент горит один из крупнейших элеваторов северной части Украины, а вместе с ним — и огромное количество зерна.

Что же касается Киева, то, по словам Денисенко, ситуация здесь сложная, но она — под контролем. В столицу заходит украинская техника.

— Хочу обратить внимание, что не нужно фотографировать перемещение наших войск, которые идут защищать город. Потому что это украинская отечественная война, в которой мы должны победить, — призвал советник министра.

Российско-оккупационные войска продолжают вооруженную агрессию против Украины и ее мирных жителей. Враг осуществляет наступательную операцию на ранее выбранных направлениях при поддержке дальней оперативно-тактической авиации и с применением высокоточного оружия дальнего действия.