Российские оккупанты захватили два автомобиля Вооруженных сил Украины, переоделись в форму украинских военных и двигаются в направлении центра Киева.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

– Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков, — подчеркнула она.

Маляр заверила, что враг будет обезврежен.

Как проинформировали в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, диверсионно-разведывательные группы РФ используют автомобильную технику, которая была захвачена у Национальной гвардии Украины. Таким образом, они пытаются проникнуть в тыл украинских позиций.

Враги, в частности, используют два ББМ Козак, три КРАЗА и ГАЗ-66.

Оккупанты одеты в военную форму Вооруженных сил Украины.

Украинцев призывают быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам.

Источник: Штаб ООС, Анна Маляр