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Факты / Украина

Санкции, помощь и антивоенная коалиция: Зеленский созвонился с Байденом

Людмила Богданова редактор ленты
Володимир Зеленський_Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Лидеры стран обсудили ужесточение санкций, оборонную помощь и антивоенную коалицию.

Глава государства поблагодарил США за мощную поддержку.

24 февраля, в день полномасштабного наступления российских захватчиков на Украину, Джо Байден выступил с обращением. Он сообщил о введении санкций против РФ, к которым присоединились 27 стран Европейского Союза.

Президент США добавил, что действие некоторых ограничений будет ощущаться со временем. США и союзники продолжат устранять Россию с международных финансовых торгов и ослаблять стратегические отрасли экономики.

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