Санкции, помощь и антивоенная коалиция: Зеленский созвонился с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Лидеры стран обсудили ужесточение санкций, оборонную помощь и антивоенную коалицию.

Глава государства поблагодарил США за мощную поддержку.

Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з @POTUS. Вдячний ???????? за потужну підтримку ????????! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

24 февраля, в день полномасштабного наступления российских захватчиков на Украину, Джо Байден выступил с обращением. Он сообщил о введении санкций против РФ, к которым присоединились 27 стран Европейского Союза.

Президент США добавил, что действие некоторых ограничений будет ощущаться со временем. США и союзники продолжат устранять Россию с международных финансовых торгов и ослаблять стратегические отрасли экономики.