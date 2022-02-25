США продолжат оказывать Украине помощь в обороне — Пентагон

Министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор со своим коллегой из США Ллойдом Остиным.

Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, разговор состоялся из-за необоснованной и неспровоцированной войны России против Украины

— Министр Остин четко заявил, что поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины непреклонна и что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в обороне, — говорится в сообщении.

Оба министра обороны обязались продолжать тесную координацию действий во время войны, начатой ​​РФ против Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время обращения к украинцам вечером в ночь на 25 февраля сообщил, что у него было много разговоров с международными лидерами.

Главы западных государств и правительств сообщили украинскому президенту, что готовы поддерживать Украину в войне с Россией, но никто из них не согласился гарантировать нашей стране вступление в НАТО.

В то же время президент Зеленский сообщил, что со стороны Кремля поступали сообщения, что руководство страны-врага готово начать переговоры по нейтралитету Украины.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.

Источник: Пентагон