Светомаскировка сохраняет жизнь: украинцев призвали не включать свет

Верховная Рада призывает жителей Украины принять меры по светомаскированию своих домов. Как сообщается, это должно помочь уберечь жилые помещения от ударов в темное время суток.

Среди указанных мер назвали: выключение света в жилищах, зашторивание окон, погашение уличного освещения частных домов.

– Так жилые дома станут незаметными для врага в темное время суток! Берегите свои жизни и Украину! – призвали в сообщении.

Ранее в Минобороны назвали адреса выдачи оружия участникам территориальной обороны в Киеве.

Тем временем в Госпогранслужбе сообщили, что в связи с введением в Украине военного положения будет временно ограничен выезд из Украины граждан мужского пола от 18 до 60 лет.