В Киеве в Дарницком районе ПВО сбила вражеский летательный аппарат. По даным полиции, он упал возле дома по ул. Кошица, 7А.

– Кадры места падения вражеского летательного аппарата. Район улицы Кошица, 7А. Дарницкий Район. На место уже выехали бригады спасателей, – написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, около 04.20 в Киеве в разных регионах начали раздаваться взрывы.

Один за другим они прогремели в центре.

Также местные жители слышали два взрыва на Лесном. По данным Госспецсвязи, все это – работа украинских систем ПВО.