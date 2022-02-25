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В Киеве ПВО сбила вражеский летательный аппарат, он упал в Дарницком районе – полиция

Анастасия Гевко редактор ленты
В Киеве ПВО сбила вражеский летательный аппарат, он упал в Дарницком районе – полиция

В Киеве в Дарницком районе ПВО сбила вражеский летательный аппарат. По даным полиции, он упал возле дома по ул. Кошица, 7А.

– Кадры места падения вражеского  летательного аппарата. Район улицы Кошица, 7А. Дарницкий Район. На место уже выехали бригады спасателей, – написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

 

Напомним, около 04.20 в Киеве в разных регионах начали раздаваться взрывы.

Один за другим они прогремели в центре.

Также местные жители слышали два взрыва на Лесном. По данным Госспецсвязи, все это – работа украинских систем ПВО.

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