25 февраля в Киеве в пункте териториальной обороны закончилось оружие из-за значительного потока желающих присоединиться к защите страны.

Об этом Фактам ICTV стало известно из собственных источников.

Сейчас представители пунктов теробороны поехали за дополнительным оружием.

Напомним, что 24 февраля после того, как Россия начала полномасшабное вторжения в Украину, министр обороны Алексей Резников попросил всех, кто готов и умеет держать оружие, стать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в своих регионах.

Для того, чтобы получить оружие, нужно с паспортом обратиться непосредственно к бригадам и батальонам Сил территориальной обороны в регионе.

24 февраля оружие уже получил нардеп Василий Вирастюк.

– Получил оружие. Готов защищаться, защищать Родину, родной город, Украину. Мы прорвемся, ведь мы на своей земли, правда за нами, на нашей стороне. Будем сильными, – подписал фотографию с полученным оружием Василий Вирастюк.

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