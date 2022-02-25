В Министерстве обороны Украины сообщили предварительные подсчеты потерь среди российских захватчиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она сообщила, что по состоянию на 3.00 25 февраля потери противника составили:

7 самолетов;

6 вертолетов;

свыше 30 единиц танков;

130 единиц ББМ.

Ориентировочные потери личного состава врага – 800 человек, но сейчас эта информация уточняется.

Напомним, под утро 24 февраля российский президент Владимир Путин начал войну против Украины.

Вскоре после этого были осуществлены ракетные удары по ряду украинских стратегических объектов.

В течение дня продолжались обстрелы украинских городов и бои украинских воинов с войсками российского врага.

Под вечер 24 февраля президентом Украины Владимиром Зеленским была объявлена всеобщая мобилизация.

Вскоре украинский президент обратился к населению Украины, в котором подвел итоги первого дня войны с Россией.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.

Фото: Минобороны Украины