По состоянию на 12.00 с начала боевых действий в Украине зафиксировано 412 обстрелов.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко во время видеообращения 25 февраля.

Кроме того, в течение суток погибло два ребенка.

– Российские оккупанты своей агрессией убили двух ни в чем не повинных детей, – подчеркнул советник министра внутренних дел Украины.

Напомним, что в результате ожесточенных боев в Сумской области ранены 47 военных и гражданских. В больнице находится также четырехлетний мальчик.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.