Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

С начала боевых действий в Украине зафиксировано более 400 обстрелов – МВД

Татьяна Забожко редактор ленты
Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко

По состоянию на 12.00 с начала боевых действий в Украине зафиксировано 412 обстрелов.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко во время видеообращения 25 февраля.

Кроме того, в течение суток погибло два ребенка.

– Российские оккупанты своей агрессией убили двух ни в чем не повинных детей, – подчеркнул советник министра внутренних дел Украины.

Напомним, что в результате ожесточенных боев в Сумской области ранены 47 военных и гражданских. В больнице находится также четырехлетний мальчик.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка