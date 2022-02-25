В результате ожесточенных боев в Сумской области ранены 47 военных и гражданских. В больнице находится также четырехлетний мальчик.

Четверо раненых, личности которых не установлены, погибли. Еще двое неизвестных находятся в медицинском учреждении.

Об этом во время прямого включения в эфире одного из телеканалов сообщила местная корреспондентка Олеся Боровик.

В целом ночь 25 февраля в Сумах прошла относительно спокойно. На выезде из города бой велся почти до 03.00. Ночью местные жители также распространяли видео артучилища, которое пылало около 02.00.

По состоянию на 25 февраля Сумы и Шостка находятся под контролем украинских военных.

Однако последний населенный пункт заблокирован для движения из Харькова и Сум. Вода, свет, электроэнергия в городе есть, отмечает корреспондент.

Заблокированы также выезды в сторону Ромен и Киева.

– Там перегородили дорогу российские армейцы с красными лентами-отметками и автомобилистам просто указывают, что нужно разворачиваться. Конотоп сейчас взят в кольцо. Просили не говорить информацию, но он будет наш точно, – добавила Олеся Боровик.

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Источник: Украина 24