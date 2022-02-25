Захватчики Российской Федерации нанесли ракетные обстрелы по пограничным подразделениям в Запорожской области.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, есть погибшие и раненые.

– В 4.25 враг нанес, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению Приморский Пасад в Запорожской области. В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые, — говорится в сообщении.

Число погибших или раненых не сообщается.

Напомним, под утро 24 февраля российский президент Владимир Путин начал войну против Украины.

Вскоре после этого были осуществлены ракетные удары по ряду украинских стратегических объектов.

В течение дня продолжались обстрелы украинских городов и бои украинских воинов с войсками российского врага.

Под вечер 24 февраля президентом Украины Владимиром Зеленским была объявлена всеобщая мобилизация.

Вскоре украинский президент обратился к населению Украины, в котором подвел итоги первого дня войны с Россией.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.