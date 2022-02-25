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Факты / Украина

Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить агрессию – Зеленский

Татьяна Забожко редактор ленты
Володимир Зеленський

Европа обладает достаточной силой для того, чтобы остановить российскую агрессию, если будет действовать без промедлений.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время видеообращения днем 25 февраля.

По словам главы государства, от начала полномасштабного вторжения РФ США, Канада, Великобритания, Евросоюз, Австралия и Новая Зеландия уже ввели секторальные санкции против России.

– В частности, санкции против всех крупнейших банков и предприятий. Против доступа России к западным технологиям.

Но русские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах. Бронетехника все еще атакует, в том числе гражданских людей. Обычных граждан Украины, – сказал Владимир Зеленский.

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