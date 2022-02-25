Европа обладает достаточной силой для того, чтобы остановить российскую агрессию, если будет действовать без промедлений.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время видеообращения днем 25 февраля.

По словам главы государства, от начала полномасштабного вторжения РФ США, Канада, Великобритания, Евросоюз, Австралия и Новая Зеландия уже ввели секторальные санкции против России.