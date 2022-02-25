Запрет виз, замораживание активов: Япония усиливает санкции против РФ из-за войны

Правительство Японии приняло решение об усилении санкций против России за войну с Украиной. Об этом со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду сообщают местные СМИ.

Он уточнил, что сказал, что новый пакет санкций включает экспортный контроль в отношении полупроводников и другой продукции из РФ, замораживание активов, принадлежащих российским финансовым учреждениям, и приостановку выдачи виз некоторым российским физическим и юридическим лицам.

Сообщается, что данное заявление Кисида сделал через несколько часов после того, как лидеры стран Большой семерки осудили Россию и пообещали принять строгие и скоординированные экономические и финансовые санкции за ее совершенно неоправданное нападение.