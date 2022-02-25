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Факты / Мир

Оружие и санкции: Лондон интенсивно работает по обоим вопросам – Кулеба

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Британии Лиз Трасс введение усиленных санкций против РФ, а также предоставление нового оружия Украине.

Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

– Впервые состоялся разговор 2+2 глав министерств иностранных дел и обороны Украины и Британии. Темы: санкции и оружие. Лондон работает очень интенсивно по обоим вопросам. Британия верит в Украину и нашу победу над агрессором, – подчеркнул Кулеба.

Напомним, в конце первого дня войны с Российской Федерацией президент Зеленский обратился к украинцам.

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Фото: УНИАН

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