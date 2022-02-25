Сухопутные войска Вооруженных сил Украины показали видео с российскими захватчиками, которые сдались в плен украинским воинам.

Как следует из видео опубликованного Сухопутными войсками ВС Украины, в плен сдались два россиянина — капитан и ефрейтор десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

Отмечается, что капитана-оккупанта зовут Вадим Михоев, когда российского ефрейтора — Натан Касаткин.

Оба врага Украины являются военнослужащими 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ.

В видео двое российских оккупанта сказали, что их задачей было присоединение к военным учениям России в оккупированном Крыму, во время которых они тренировались оттаскивать раненых с поля боя, а также выполняли другие функции.

Они сообщили, что загрузка десанта ВС РФ происходила в поле Крымского полуострова, а сами они якобы не знали, что улетают на войну в Украину, даже когда уже произошла высадка на украинских территориях.

Оба оккупанта заявили, что якобы бы не знают имя своего командира частью, когда командира батальона, по их словам, зовут Сорокин Денис.

Напомним, под утро 24 февраля российский президент Владимир Путин начал войну против Украины.

Вскоре после этого были осуществлены ракетные удары по ряду украинских стратегических объектов.

В течение дня продолжались обстрелы украинских городов и бои украинских воинов с войсками российского врага.

Под вечер 24 февраля президентом Украины Владимиром Зеленским была объявлена всеобщая мобилизация.

Вскоре украинский президент обратился к населению Украины, в котором подвел итоги первого дня войны с Россией.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.

Фото: Сухопутные войска ВС Украины