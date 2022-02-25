Украинские военные по состоянию на 15.00 нанесли российским войскам значительные потери, сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

Потери ВС России с начала полномасштабного вторжения в Украину:

живой силы – 2,8 тыс. военных;

танков – до 80 единиц;

боевых бронированных машин разных типов – 516;

самолетов – 10;

вертолетов – семь.

автомобильной техники – более 100.

Только в результате боев под Мариуполем 25 февраля украинские защитники уничтожили 22 российских танка.

24 февраля Россия вторглась в Украину. Взрывы были слышны возле Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Николаева. Уже вторые сутки украинские военные дают отпор агрессору, а россияне несут большие потери.