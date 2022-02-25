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Факты / Украина

ВСУ уничтожили за два дня 2,8 тыс. российских военных и почти 80 танков

Валентина Летяк редактор ленты
Підбитий російський танк

Украинские военные по состоянию на 15.00 нанесли российским войскам значительные потери, сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

Потери ВС России с начала полномасштабного вторжения в Украину:

  • живой силы – 2,8 тыс. военных;
  • танков – до 80 единиц;
  • боевых бронированных машин разных типов – 516;
  • самолетов – 10;
  • вертолетов – семь.
  • автомобильной техники – более 100.

Только в результате боев под Мариуполем 25 февраля украинские защитники уничтожили 22 российских танка.

24 февраля Россия вторглась в Украину. Взрывы были слышны возле Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Николаева. Уже вторые сутки украинские военные дают отпор агрессору, а россияне несут большие потери.

Фото: Минобороны

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