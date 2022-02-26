Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

50 стран осудили РФ за вето на резолюцию ООН по войне в Украине

Анастасия Гевко редактор ленты
ООН

Пятьдесят стран выпустили совместное заявление, в котором указали, что Россия злоупотребила своим правом вето, заблокировав резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую российское вторжение в Украину.

По данным CNN, заявление зачитала посол США в ООН – Линда Томас-Гринфилд.

– Те из нас, кто находится здесь сегодня, продолжают верить в торжественную обязанность и высочайшую цель Совета Безопасности – предотвращать конфликты и отвращать бедствия войны. Сегодня Россия злоупотребила своей властью, чтобы наложить вето на нашу решительную резолюцию, – сказала Томас-Гринфилд.

До этого Россия воспользовалась своим правом вето как постоянный член Совета безопасности ООН, для того, чтобы блокировать принятие резолюции, осуждающей ее действия против Украины. 

Читайте
Генсек ООН назначил кризисного координатора по Украине

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка