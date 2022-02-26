50 стран осудили РФ за вето на резолюцию ООН по войне в Украине

Пятьдесят стран выпустили совместное заявление, в котором указали, что Россия злоупотребила своим правом вето, заблокировав резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую российское вторжение в Украину.

По данным CNN, заявление зачитала посол США в ООН – Линда Томас-Гринфилд.

– Те из нас, кто находится здесь сегодня, продолжают верить в торжественную обязанность и высочайшую цель Совета Безопасности – предотвращать конфликты и отвращать бедствия войны. Сегодня Россия злоупотребила своей властью, чтобы наложить вето на нашу решительную резолюцию, – сказала Томас-Гринфилд.

До этого Россия воспользовалась своим правом вето как постоянный член Совета безопасности ООН, для того, чтобы блокировать принятие резолюции, осуждающей ее действия против Украины.