Эксперты в области ядерной энергетики оценили степень риска для украинских ядерных реакторов в связи с вторжением российских оккупантов на территорию страны.

В мире растут опасения по поводу безопасности 15 ядерных реакторов Украины и возможности экологической катастрофы в разгар российского вторжения.

Эксперты заявили, что эти реакторы, размещенные на четырех электростанциях по всей стране, имеют уровни защиты для предотвращения катастрофического расплавления их активной зоны. Но в полномасштабной войне, которую развязал Владимир Путин, существует повышенный риск, что эти уровни безопасности провалятся все и сразу.

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Как сообщалось, в пятницу, 25 февраля, были зарегистрированы всплески радиации в Чернобыле, городе ядерной катастрофы 1986 года, который был захвачен российскими войсками. Остатки активной зоны реактора засыпаны бетоном, а ЧАЭС стала по сути хранилищем отработанного ядерного топлива.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что ответственность за Чернобыльскую АЭС теперь лежит на России, поскольку строгие правила для станции не соблюдаются. Она обвинила российские силы в том, что они удерживают в заложниках 92 сотрудников завода.

Украинский регулирующий орган объяснил всплески радиации военными машинами, взбалтывающими верхний слой почвы, который все еще загрязнен взрывом реактора 1986 года.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что показания Чернобыля остаются низкими и не представляют опасности для населения, но добавило, что агентство внимательно следит за украинскими реакторами. В нем говорится, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси «по-прежнему серьезно обеспокоен».

Шесть украинских реакторов находятся на Запорожской атомной электростанции, второй по величине в Европе, недалеко от того места, где в пятницу, 25 февраля, русские высадили многотысячный десант.

До сих пор украинский ядерный регулятор заверял МАГАТЭ, что все его реакторы работают безопасно. Однако русское наступление с юга быстро приближалось к этому району.

Хотя вероятность прямого удара по станции остается низкой, эксперты предупреждают, что катастрофа может быть спровоцирована тем, что персоналу не дадут добраться до объекта, если возникнет устойчивый перебой в подаче электроэнергии, необходимой для постоянного охлаждения топливных стержней.

Атомные электростанции используют дизель-генераторы в качестве резерва, но они полагаются на запасы топлива, которые могут быть сильно ограничены в разгар войны.

— Есть непредвиденные обстоятельства, но я сомневаюсь, что эти электростанции подготовились к полномасштабному вторжению, — отметила украинский научный сотрудник проекта Гарвардского университета по управлению атомом Мариана Буджерин.

Предполагаемый захват персонала в качестве заложников в Чернобыле высветил опасность для действующих реакторов, где операторы были необходимы для их остановки и охлаждения.

— Есть разные проблемы с кадровой точки зрения. Во-первых, могут ли сотрудники приступить к работе, не будучи убитыми, — сказал содиректор программы ядерной политики в Фонде Карнеги Джеймс Эктон.

Он также полагает, что запас дизельного топлива для аварийных генераторов стал критической проблемой в разгар войны.