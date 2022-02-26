Боевики планируют подрыв химвеществ в Донецке – СБУ

Российские оккупанты в оккупированном Донецке планируют устроить провокацию, связанную с подрывом промышленных емкостей с химвеществами.

Ссылаясь на данные украинской разведки, в СБУ сообщили, что днем ​​26 февраля враг массово начал раздавать местным сепаратистам и российским военнослужащим противогазы.

– В этой диверсии в отношении мирного населения планируют обвинить украинских военных. Мы заявляем, что в отличие от российских кафиров Украина не прибегает к таким методам, — говорится в сообщении.

Представители СБУ призвали украинских граждан, находящихся на территории ОРДЛО, сохранять спокойствие и быть бдительными к событиям, которые разворачиваются вокруг.

Источник: СБУ