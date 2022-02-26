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Факты / Украина
Валентина Летяк |
Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Наши города поддаются ракетным ударам вдоль границы с РФ и Беларусью. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.

О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
15:57 - 26 февраля

Из-за информации о массовом скоплении российских войск в направлении Чернигова мэр города обратился к жителям с призывом сплотиться для обороны города.

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15:50 - 26 февраля

В акватории Черного моря корабль Черноморского флота РФ уничтожил свой военный самолет, сообщат в ВМС Украины.

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15:46 - 26 февраля

На территории Ровенской области воздушная тревога!

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