Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)
Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Наши города поддаются ракетным ударам вдоль границы с РФ и Беларусью. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.
О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.
15:57 - 26 февраля
Из-за информации о массовом скоплении российских войск в направлении Чернигова мэр города обратился к жителям с призывом сплотиться для обороны города.
15:50 - 26 февраля
В акватории Черного моря корабль Черноморского флота РФ уничтожил свой военный самолет, сообщат в ВМС Украины.
15:46 - 26 февраля
На территории Ровенской области воздушная тревога!
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