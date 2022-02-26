Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что с первых дней военного вторжения России на территорию Украины, Беларусь оказывала поддержку агрессору.

Об этом Сергей Дейнеко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, колонны вражеской техники атаковали не только с территории РФ, но и страны, превратившейся в сателлита России.

– К этому прилагается использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств с территории Республики Беларусь, – отметил Сергей Дейнеко.

Глава ГПСУ решил в персональном письме высказать руководителю пограничного ведомства соседнего государства все, что он думает о таких действиях Беларуси:

Вопреки добрососедские отношениям 24-26 февраля 2022 года при полном содействии Республики Беларусь осуществлена открытая военная агрессия Российской Федерации против Украины, используя боевую авиацию, баллистические ракеты, артиллерию, танки, бронетранспортеры, наземные войска и другие силы и средства с территории Республики Беларусь.

Российские подразделения на украинско-белорусском участке границы при содействии Республики Беларусь наносят ракетно бомбовые удары, уничтожая гражданские объекты Украины, убивая мирное население, посягая на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины с целью установления оккупационного контроля.

Республика Беларусь совместно с Российской Федерацией ведет войну против Украины, пренебрегая положениями международного права, элементарными нормами человеческой морали и ценностями жизни.

– Знайте! Мы победим! Пусть вы будете прокляты, твари! С презрением! – подписал письмо Сергей Дейнеко.

Напомним, что ночью 24 февраля президент России Владимир Путин объявил войну Украине.