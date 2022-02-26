Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан быть бдительными и обращать внимание на подозрительных лиц, ведь они могут расставлять по городу вражеские отметины.

Об этом идет речь на сайте Киевского горсовета.

Мэр призывает сразу звонить в полицию, как увидели подозрительных лиц, или метку.

Кроме того, Виталий Кличко опубликовал видео, на котором зафиксировали, как метят газовые трубы на жилых домах.

– Внимание! Диверсанты расставили по городу много меток. В частности, баллистические. А сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах. Будьте бдительны! Как только видите такое, – сразу обращайтесь в полицию! – призвал мэр Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что на железнодорожных столбах и других объектах инфраструктуры Укрзализныци враг начал оставлять метки. На газовые сети Винницкой области оккупанты начали наносить метки.

Фото: Виталий Кличко