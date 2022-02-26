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Факты / Украина

Колонна с боеприпасами: Украина получила новое вооружение от Польши

Анастасия Гевко редактор ленты
Колонна с боеприпасами: Украина получила новое вооружение от Польши

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Украина получила от его страны колонну с новыми боеприпасами.

– Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже поступила к нашим соседям. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии, – сказано в заявлении.

Генштаб в свою очередь отметил, что Вооруженные Силы Украины благодарны народу, президенту, парламенту, правительству, Министерству обороны и Вооруженным Силам Польши за “важный военный дар и поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым”.

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