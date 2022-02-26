Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Киевский вокзал обесточен из-за обстрелов в районе Воздухофлотского моста

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Киевский вокзал обесточен из-за обстрелов в районе Воздухофлотского моста

Укрзализныця обесточила Центральный железнодорожный вокзал в Киеве из-за близких обстрелов.

Пассажиров и персонал эвакуировали в бункер. После завершения обстрелов подача электроэнергии будет возобновлена, как и отправление поездов.

Стоит отметить, что стрельба ведется артиллерийским снарядом специального назначения в районе Воздухофлотского моста. Он характерен тем, что светится в полете и оставляет дымный след.

На видео можно услышать и увидеть многочисленные выстрелы. Очевидцы утверждают, что они нацеленные в сторону ЖД вокзала.

Читайте
Бои за Киев и удары по мирному населению: что происходит в третий день масштабной войны в Украине (онлайн)

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка