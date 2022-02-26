Киевский вокзал обесточен из-за обстрелов в районе Воздухофлотского моста

Укрзализныця обесточила Центральный железнодорожный вокзал в Киеве из-за близких обстрелов.

Пассажиров и персонал эвакуировали в бункер. После завершения обстрелов подача электроэнергии будет возобновлена, как и отправление поездов.

Стоит отметить, что стрельба ведется артиллерийским снарядом специального назначения в районе Воздухофлотского моста. Он характерен тем, что светится в полете и оставляет дымный след.

На видео можно услышать и увидеть многочисленные выстрелы. Очевидцы утверждают, что они нацеленные в сторону ЖД вокзала.