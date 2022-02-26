На Харьковщине войска РФ обстреляли автобус с мирными жителями, есть жертвы

В Харьковской области российские оккупанты обстреляли пассажирский автобус с гражданским населением. Один человек погиб, ранения получили 14 человек.

Инцидент произошел на трассе Изюм – Харьков, под Волоховым Яром. Это около 70 км от областного центра.

Факт обстрела автобуса на трассе Изюм – Харьков подтвердили и в Харьковской ОГА: накануне журналистам сообщил председатель Изюмской РГА Степан Масельский.

С начала полномасштабного вторжения России в глубь территории Украины в Харьковской области погибли 13 человек, более сотни — пострадали, получили травмы и ранения.