На железнодорожных столбах и других объектах инфраструктуры враг начал оставлять метки.

О своей странице в Facebook сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

По его словам, Министерство инфраструктуры Украины обращается за украинцами с просьбой помочь обезвредить метки на железнодорожных столбах и других объектах инфраструктуры, которые оставляет враг.

– Ранее о подобных знаках на дорогах сообщал Укравтодор. Дорожники с помощью граждан за последние двое суток обнаружили множество таких меток. Теперь помощь нужна Укрзализныце, — говорится в сообщении.

Напомним, что сообщить о подозрительных метках можно с помощью официального чата. Для этого нужно сфотографировать объект с меткой, добавить геолокацию и отправить на https://t.me/ukraine_avanger_bot. Так вражеский знак попадет в единую базу на Google Maps.

А еще в чате можно передавать информацию о перемещении вражеской силы и техники.

Ранее Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины объяснила, как различить украинскую военную технику и российскую, а также сообщила что делать, если встретишь войска агрессора.

Кроме того, в ГБР сообщили, что народные депутаты, чиновники высшего уровня, руководители силовых органов получают звонки и СМС с угрозами и предложениями к сотрудничеству.