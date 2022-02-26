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Факты / Украина

РФ рассылает СМС украинским военным и чиновникам с требованием сдаваться – ГБР

Валентина Летяк редактор ленты
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России не удался блицкриг в Украине, поэтому ее спецслужбы пытаются применять методы психологического давления. По данным ГБР, народные депутаты, чиновники высшего уровня, руководители силовых органов получают звонки и СМС с угрозами и предложениями к сотрудничеству.

Оккупанты угрожают расправой членам их семей и близким родственникам, если они не согласятся действовать в пользу РФ.

В ГБР призывают чиновников никак не реагировать на такие провокации, быть верными присяге и верить в силу духа украинского народа.

Последние события свидетельствуют о том, что методы устрашения не работают. За последние два дня Украинская армия уничтожила уже почти 3 тыс. оккупантов, не говоря уже о вражеской военной технике.

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Источник: ГБР

Фото: Depositphotos

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