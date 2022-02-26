В 11.38 в Киеве снова объявили воздушную тревогу.

Киевская городская государственная администрация просит всех срочно проследить в укрытие гражданской защиты.

– Станции метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не ходят! В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы, – сообщают в КГГА.

Напомним, что в ночь на 26 февраля в Киеве ВСУ удалось отразить атаку российско-оккупационных сил на проспекте Победы.

А утром ракета оккупантов попала в жилой дом на улице Лобачевского, 6а, что рядом с аэропортом Киев (Жуляны).

Городской глава столицы Украины Виталий Кличко призвал жителей и гостей города оставаться в укрытиях, потому что враг бьет с воздуха.

По состоянию на шесть утра количество раненых в столице выросло до 35 (из них двое – дети).

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