В Министерстве внутренних дел Украины предупредили о фейковой кампании, которую начала Россия против нашего государства. Речь идет о звонках родным украинских военнослужащих.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

– Происходят фейковые звонки с номеров военнослужащих близким и родным с недостоверной информацией об их состоянии и месте нахождения, — отметил Денисенко.

Он призвал проинформировать близких и родных воинов, которые находятся на передовой и ведут бои с войсками агрессора, об алгоритме действий в таких ситуациях.

Так, во время подобных звонков нужно задать вопрос, на который могут знать ответ только военный и его родные: например, о названии детского сада, в который он ходил; номере школы, где учился; имени, дне рождения матери, учительницы и т.д.

– Задавайте подобные вопросы, и вы будете знать, фейковый это звонок или нет. Россияне идут на любые подлости, но мы должны быть умнее их. И мы должны понимать: если нам поступает фейковый звонок, следует помнить, какие вопросы задавать, – заявил Денисенко.

Он также призвал украинцев доверять только официальной и проверенной информации.

Ранее сообщалось, что спецслужбы России пытаются применять методы психологического давления. По информации ДБР, народные депутаты Украины, чиновники высшего уровня, руководители силовых органов получают звонки и смс-сообщения с угрозами и предложениями к сотрудничеству.