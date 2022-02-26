Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что в настоящее время город Северодонецк готовится к обороне.

Об этом он написал в Facebook.

По словам Гайдая, гуманитарная ситуация в регионе вполне удовлетворительная.

Да, в городе Лисичанск сейчас тихо, железнодорожный вокзал готов принимать поезда для эвакуации. В больницы города госпитализированы украинские воины. Тихо и в Рубежном.

В Попасную днем ​​тихо, туда отправился эвакуационный поезд. Гуманитарная ситуация в городе удовлетворительная.

Пока спокойная ситуация и в городе Счастье. Людей собирают для эвакуации в Петропавловку, есть проблема с топливом.

— Похоронная служба хоронит трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено, – отмечает Гайдай.

Накануне он сообщил, что город уничтожен врагом на 80%.

В Беловодске ремонтные бригады работают над восстановлением газо- и электроснабжения там, где это можно делать безопасно.

В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Обошлось без жертв, людей переселили.

В настоящее время с населенным пунктом Муратово пытаются установить связь.

– К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка, – отметил Сергей Гайдай.

В Старобельске пока тихо, но все еще есть угроза, поэтому призывают оставаться в укрытиях. Кроме того, власти занимаются расселением пострадавших от вчерашних обстрелов.