Украинская диаспора в США перечислила для морской пехоты Мариуполя, где сейчас продолжаются бои, $1 млн.

Об этом сообщает волонтер, руководитель организации Помоги фронту Богдан Масляк.

– $1 млн США. Именно столько мы получим помощи на закупку снаряжения для морпехов, от обезбашенных благотворителей украинского происхождения из села Чикаговка, Ильянойского уезда. Слава Украине! А мы, тем временем, будем делать “смерть врагам!”, — написал волонтер.

Ранее мы писали, что в Украину прибыла оборонная помощь из Польши, а именно колонна с боеприпасами. Свою поддержку украинцам выразил Министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Нападения начались с разных направлений, возле крупных городов раздавались взрывы, в том числе возле Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Николаева. Украинская армия дала отпор врагу. Противостояние продолжается и сейчас.

В то же время мир осудил агрессивные действия Кремля. Украину поддержали США, Германия, Франция, Великобритания, Польша.