Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Украинская диаспора из США перечислила $1 млн для морпехов Мариуполя

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
морська піхота

Украинская диаспора в США перечислила для морской пехоты Мариуполя, где сейчас продолжаются бои, $1 млн.

Об этом сообщает волонтер, руководитель организации Помоги фронту Богдан Масляк.

– $1 млн США. Именно столько мы получим помощи на закупку снаряжения для морпехов, от обезбашенных благотворителей украинского происхождения из села Чикаговка, Ильянойского уезда. Слава Украине! А мы, тем временем, будем делать “смерть врагам!”, — написал волонтер.

Ранее мы писали, что в Украину прибыла оборонная помощь из Польши, а именно колонна с боеприпасами. Свою поддержку украинцам выразил Министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Нападения начались с разных направлений, возле крупных городов раздавались взрывы, в том числе возле Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Николаева. Украинская армия дала отпор врагу. Противостояние продолжается и сейчас.

В то же время мир осудил агрессивные действия Кремля. Украину поддержали США, Германия, Франция, Великобритания, Польша.

Читайте
Бои за Киев и удары по Николаеву: что происходит во второй день масштабной войны в Украине (онлайн)

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка