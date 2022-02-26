В Украине запущен онлайн-сервис для помощи в эвакуации. Воспользоваться им можно, перейдя по ссылке.

Смысл состоит в том, чтобы скоординировать людей, которые имеют автомобили и желают уехать в более безопасное место, с теми людьми, у которых нет своего транспорта.

Кроме того, на сайте www.ukrainenow.org украинцы могут попросить о других видах помощи, а волонтеры будут связываться с ними и способствовать коммуникации.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователям необходимо заполнить заявки в зависимости от своей категории – для этого на главной странице размещены три формы.

Водители могут указать место назначения, время выезда и количество свободных мест.

Пассажирам нужно указать, сколько людей, куда и когда хотят уехать.

Далее операторы будут обрабатывать заявки и попытаются помочь встречам людей. Кроме вопросов, связанных с эвакуацией, также дело касается и другой помощи, в частности, одежды и медикаментов.