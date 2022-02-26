Вторжение РФ в Украину: противник слабеет с каждым очередным боем – Генштаб

Генштаб ВСУ сообщает, что по состоянию на 00.00 25 февраля регулярные войска РФ продолжают наступление, однако силы обороны Украины сдерживают российское вторжение.

– К этому времени противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Не имея достаточных сил, он вынужден ввести в бой дополнительные подразделения вторых эшелонов и резервов, – сказано в сообщении.

В Генштабе добавили, что враг не оставляет попыток оцепить столицу Украины.

– Силы обороны Киева крепко держат позиции. Национальная гвардия Украины охраняет и защищает Вышгородскую ГЭС, аэропорты и другую важную инфраструктуру. Кроме того, в самом городе взяты под усиленную охрану все мосты, объекты центральных теплосетей и другие объекты критической инфраструктуры, на дорогах установили блокпосты, – подчеркнули в ВСУ.

Отмечается, что противник слабеет с каждым днем и с каждым очередным боем. – Вооруженные Силы Украины – напротив, становятся крепче ежеминутно! Добровольцы, резервисты, участники Территориальной обороны ВС Украины, каждый, кто взял в руки оружие, придает силы украинскому войску в благородном деле защиты территориальной целостности и неприкосновенности Украины, – сказано в заявлении.